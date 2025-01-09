"За історичні помилки політиків платить народ": українські дипломати звернулися до словацьких депутатів, які зібралися до Москви

Чергова, нелюдська атака російських злочинців по мирним районам міста Запоріжжя вже забрала життя 13 українців. Близько 30 осіб зазнали поранень різного ступеня важкості. Вкотре дивує мовчання офіційних словацьких чиновників, які після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації.

Про це пише Посольство України у Словацькій республіці у повідомленні у соцмережах.

"Натомість ми бачимо і чуємо, наприклад, про плани Віцеспікера Національної Ради Словацької Республіки Андрея Данка здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації. Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам та вчергове закликає утриматися від контактів зі злочинним режимом в Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

"Окремо наголошуємо на особливій відповідальності парламенту Росії за спроби легітимізації злочинних дій Кремля, який, своєю чергою, використовує візити європейських політиків для підриву єдності ЄС та НАТО та уникнення Росією міжнародної ізоляції. Ми апелюємо до представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам. Історія доводить, що за історичні помилки політиків завжди платить народ. І словацька нація не є виключенням, оскільки в першій половині 20-го сторіччя вже ставала заручником недалекоглядності і безпринципності своїх лідерів, що призвело до всім відомих трагічних наслідків", - читаємо в заяві.

"Свідоме ігнорування очевидних фактів того, що агресором є Росія, яка вже майже три роки знищує в Україні все на своєму шляху, вбиває жінок, дітей та знущається з мирного населення, не знаходить і не знайде нашого розуміння. Закликаємо бодай до елементарного людського співчуття та поваги до багатомільйонної нації, яка чинить героїчний спротив вбивцям і попри всі складнощі не збирається здаватися", - резюмували українські посадовці.

Раніше Роберт Фіцо заявив, що підтримує прагнення України щодо вступу до ЄС, проте проти, щоб вона стала членом НАТО.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні нібито воюють "нацисти", а міжнародна спільнота це ігнорує. Фіцо часто повторює російський наратив про причини війни в Україні і звинувачує українців у нібито "потуранні" нацизму.

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