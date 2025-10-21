За крок до миру: Путін готує нові шокувальні вимоги для України – політолог

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Реальні переговори між Росією та Україною лише набирають обертів. Сторони мають діаметрально протилежні позиції, а нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди

Про це сказав політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко в ефірі «Еспресо».

«Наразі ми справді стоїмо за пів кроку до миру, але ці „пів кроку“ можуть розтягнутися на місяці чи роки, а можуть й скоротитися до двох тижнів. Станом на зараз позиції сторін діаметрально протилежні. Путін наполягає: лінія фронту не дорівнює лінії розмежування. Трамп, навпаки, заявляє протилежне», — зазначив Денисенко.

За словами політолога, нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди.

«В арсеналі Путіна зараз з’являються різні „хотєлки“, які можуть фактично поставити під загрозу підписання мирної угоди. Він може раптово витягнути з рукава будь-які нові вимоги — скажімо, вимогу до України повністю згорнути ракетну програму або щось подібне — й тим самим зірвати домовленості. Отже, гойдалки лише вчора почалися», — додав Денисенко.

