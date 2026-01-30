Мешканці відвідують аварійні намети на Троєщині в Києві, щоб зігрітися та отримати гарячу їжу / © Getty Images

Енергетична допомога США Україні опинилася заблокованою через бюрократичні зміни в адміністрації президента Дональда Трампа. Поки у Вашингтоні сперечаються щодо контролю за коштами, українська енергосистема опинилася на межі колапсу під час лютих морозів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на кількох поінформованих джерел.

Американські та європейські посадовці висловлюють дедалі більше занепокоєння через те, що сотні мільйонів доларів енергетичної допомоги США, обіцяної Україні, так і не були перераховані. За словами кількох джерел, це відбувається на тлі суворої зими, яка ставить пошкоджену війною енергосистему країни на межу колапсу.

Що відомо про енергетичну допомогу від США?

Йдеться про фінансування, яке спочатку планували використати для закупівлі скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої російськими обстрілами. Про це заявили джерела, серед яких — посадовці зі США та України.

За словами двох співрозмовників, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за президентства Джо Байдена поінформувало Конгрес про намір перерахувати щонайменше частину цих коштів.

Втім, після того як USAID фактично згорнуло роботу в перші тижні адміністрації Трампа, частина фінансування, за словами джерел, опинилася у «бюрократичному вакуумі».

У самій адміністрації лунали різні пропозиції щодо подальшої долі коштів. Частина посадовців наполягала, аби їх розподілом займався Державний департамент, який нині опікується залишками USAID. Інші ж пропонували передати цю роль Корпорації з фінансування розвитку (Development Finance Corporation) — раніше маловідомій федеральній установі, якій прогнозують вагому роль у процесі відбудови України.

З чим пов’язана затримка допомоги?

Як зазначають два джерела, затримка енергетичної допомоги пов’язана не зі спробою тиску на Україну, а з бюрократичною плутаниною та внутрішніми суперечками.

Водночас заблоковане фінансування, яке двоє співрозмовників оцінили приблизно у 250 млн дол., останніми тижнями викликало дедалі більше невдоволення. Через російські удари по електростанціях і трубопроводах мільйони українців залишаються вразливими до екстремальних зимових холодів, зазначили українські, американські та європейські посадовці, а також ще двоє обізнаних осіб.

Одне з джерел повідомило, що помічники конгресменів на Капітолійському пагорбі знають про заморожені кошти та намагаються з’ясувати деталі.

Водночас український посадовець зазначив, що в Києві також усвідомлюють проблему, але побоюються піднімати її публічно, аби не спричинити дипломатичних ускладнень. Трамп неодноразово демонстрував стриману реакцію на запити України щодо допомоги.

У Бюро з управління та бюджету Білого дому, посилаючись на критичний звіт інспектора USAID, припустили, що раніше енергетичну допомогу Україні могли використовувати неналежним чином.

«Підтримка енергетичного сектору України за адміністрації Байдена була катастрофою — у нас є звіт генерального інспектора USAID, який демонструє, що підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергопродуктів на мільйони доларів через відсутність контролю, корупцію, крадіжки тощо», — йдеться в листі представника відомства.

В Україні морози, енергооб’єкти зруйновані

Жителі великих українських міст, зокрема Києва, нині стикаються з тривалими відключеннями електроенергії та перебоями з опаленням — температура в оселях іноді опускається до 7 градусів за Цельсієм. Також фіксуються проблеми з водопостачанням.

Генератори стали майже постійним елементом міського шуму, а вулиці вечорами часто занурюються в темряву.

За словами українських посадовців, які нещодавно інформували іноземних дипломатів у Києві, всі ключові енергетичні об’єкти країни були «пошкоджені або зруйновані». Про це йдеться у презентації, з якою ознайомилося Reuters. Документ також містить оцінку незакритих фінансових потреб енергосектору на рівні близько 675 млн євро.

«Вони готуються до того, що люди на верхніх поверхах багатоквартирних будинків можуть замерзнути до смерті. Вони готуються забирати тіла. Це надзвичайно похмуро», — заявив директор з адвокації Razom Микола Мурський, коментуючи очікуване похолодання.

Нагадаємо, раніше Reuters написало, що через пошкодження енергосистеми російськими ударами та прогнозоване зниження температури до -20°, Україна входить у надскладний тритижневий період. За даними видання, останні атаки залишили мільйони людей без світла та тепла, особливо у Києві та прикордонних регіонах, де дефіцит генерації досягає 40%. Попри активні ремонти та залучення альтернативних джерел, ДТЕК попереджає про ризик гуманітарної катастрофи, оскільки основні енергооб’єкти країни серйозно пошкоджені або зруйновані.