За крок до відставки: у Раді 4 жовтня почнуть процедуру відкликання спікера Разумкова

"Слуги" зібрали необхідну кількість голосів.
Сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді почнуть процедуру відкликання спікера Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 вересня.
Таке рішення під час виїзного засіданні фракції "Слуга народу"в Трускавці ухвалили депутати. Кажуть, що потрібні для відставки 150 підписівназбирали.
У спікерське крісло "слуги" планують делегувати першого заступника Разумкова - Руслана Стефанчука. Сам же спікер заявив: готовий відзвітувати про свою роботу за останні два роки, а тому фіційно запросив для цього колег по фракції на зустріч сьогодні ввечері.
Утім, депутатка від "слуг" Євгенія Кравчук уже заявила, що зустрічатися зі спікером фракція не буде.
Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.
Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера.
Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту.