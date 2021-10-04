За крок до відставки: у Раді 4 жовтня почнуть процедуру відкликання спікера Разумкова

За крок до відставки: у Раді 4 жовтня почнуть процедуру відкликання спікера Разумкова

"Слуги" зібрали необхідну кількість голосів.

Сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді почнуть процедуру відкликання спікера Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 вересня.

Таке рішення під час виїзного засіданні фракції "Слуга народу"в Трускавці ухвалили депутати. Кажуть, що потрібні для відставки 150 підписівназбирали.

У спікерське крісло "слуги" планують делегувати першого заступника Разумкова - Руслана Стефанчука. Сам же спікер заявив: готовий відзвітувати про свою роботу за останні два роки, а тому фіційно запросив для цього колег по фракції на зустріч сьогодні ввечері.

Новини України: у парламенті почнуть процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Ради

Утім, депутатка від "слуг" Євгенія Кравчук уже заявила, що зустрічатися зі спікером фракція не буде.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту.

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