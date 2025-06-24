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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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За лаштунками НАТО: Рютте з упевненістю натякає на сюрприз для України

У декларації гаазького саміту будуть «важливі формулювання» щодо України, її підтримки, в тому числі й фінансової, зазначив генсек НАТОю.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не може розкривати зміст заключної декларації гаазького саміту, але там будуть «важливі формулювання» щодо України, її підтримки, в тому числі й фінансову.

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі він наголосив, що наближається важливий саміт, «в тому числі важливі рішення щодо України, які дійсно спираються на Вашингтон, де проходив минулорічний саміт».

«Де ми вирішили, що є незворотній шлях для України до НАТО. Ми будуємо цей міст, поки ми говоримо. Вчора я оголосив, що європейські та канадські союзники пообіцяли виділити понад 35 мільярдів євро на підтримку України, що більше, ніж минулого року», — підкреслив Рютте.

Генсек додав, що тому «можна сміливо припустити, що за весь рік буде більша (підтримка — ред.), ніж минулого року».

«Звичайно, я не можу нічого розголошувати про декларацію саміту, але ми можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому», — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, Рютте заявив, що Росія досі не демонструє серйозного підходу до мирних переговорів із Україною.

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