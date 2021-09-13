За лічені дні нас неможливо захопити: Зеленський розповів, чим Україна відрізняється від Афганістану

Україна не залежить від США так, як залежав Афганістан, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає некоректним порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору залежності від допомоги США.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

На запитання ведучого про те, чи не боїться Україна після виведення американських військ з Афганістану, що США потенційно можуть так само залишити її сам на сам, Зеленський відповів, що вважає порівняння ситуації в Україні та Афганістані не зовсім коректним.

"Україна не залежить від США так, як Афганістан залежав. І я дійсно вважаю що за лічені дні, 5-7, таку велику країну неможливо захопити", - сказав український президент.

Він нагадав, що 2014 року, коли Росія окупувала Крим, а на Донбасі почалися воєнні дії, міжнародна підтримка України не була надто потужною.

"У нас не було ніякої військової техніки, крім нашої власної, і наших власних військових. Але була хвиля добровольців, з’явились добробати - зусиллями людей які були об’єднані бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за 4 дні, але за 7 років РФ не захопила Україну.

Російська Федерація - це не армія Талібану. Це одна із найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що вважає свою зустріч із Байденом потужною.

"Те, що ми серед перших країн, з якими зустрічався президент Байден (після виведення військ з Афганістану. - Ред.), означає, що ми є пріоритетною країною. І ми вдячні за це, це важливий сигнал. Але за цим сигналом ми також чекаємо дій", - зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 вересня завітав на Ялтинську міжнародну конференцію YES. Відповідаючи на запитання української і міжнародної преси, Зеленський розставив акценти у питаннях боротьби з коронавірусом, відносин зі США, Китаєм та ЄС, а також допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією.

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