"За масовий героїзм": Путін нагородив орденом полк, причетний до звірств у Київській області

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом Жукова 239-й гвардійський танковий Оренбурзький "казачий" полк. Саме цей полк фігурував у розслідуванні журналістів про воєнні злочини РФ у Київській області.
Орден танковому полку Путін вручив "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом полку в бойових діях із захисту державних інтересів".
Про це йдеться в указі про нагородження.
Зауважимо, що 239-й танковий полк фігурував у розслідуванні видання "Медуза" та журналістського проєкту Astra про злочини, скоєні російськими окупантами в селі Богданівка Броварського району Київської області. Російські війська близько трьох тижнів контролювали це село, і за той період там сталися щонайменше три вбивства та два зґвалтування цивільних.
Нагадаємо, що в Київській області виявляють все нові тіла закатованих і вбитих, деяких шукали 70 днів, а когось досі не можуть упізнати.
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