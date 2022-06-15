"За масовий героїзм": Путін нагородив орденом полк, причетний до звірств у Київській області

"За масовий героїзм": Путін нагородив орденом полк, причетний до звірств у Київській області

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом Жукова 239-й гвардійський танковий Оренбурзький "казачий" полк. Саме цей полк фігурував у розслідуванні журналістів про воєнні злочини РФ у Київській області.

Орден танковому полку Путін вручив "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом полку в бойових діях із захисту державних інтересів".

Про це йдеться в указі про нагородження.

Зауважимо, що 239-й танковий полк фігурував у розслідуванні видання "Медуза" та журналістського проєкту Astra про злочини, скоєні російськими окупантами в селі Богданівка Броварського району Київської області. Російські війська близько трьох тижнів контролювали це село, і за той період там сталися щонайменше три вбивства та два зґвалтування цивільних.

Нагадаємо, що в Київській області виявляють все нові тіла закатованих і вбитих, деяких шукали 70 днів, а когось досі не можуть упізнати.

Злочини російських військ в Україні допомагають розслідувати західні експерти

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