"За майбутнє" назвала 5 вимог до нового міністра екології

Жорстка протидія незаконному забрудненню довкілля, збільшення площі лісів, ефективна робота екоінспекцій, прозорість у видобуванні природних ресурсів та реалізація держпрограми "Питна вода України".

Такі 5 ключових вимог до нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів поставив лідер партії "За Майбутнє".

Про це заявив народний депутат Ігор Палиця.

"У мене особисто та партії є 5 вимог до нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Перше, це жорстка протидія незаконному забрудненню довкілля. Повноцінне застосування принципу міжнародного екологічного права "Забруднювач платить у бюджет". Друга вимога, це реалізація державної програми "Питна вода України".

Зокрема, оздоровлення українських річок та озер, а також посилення контролю за раціональним використанням запасів прісної води. Третє, це збільшення загальної площі лісів на 2 млн гектарів та досягнення 20% лісистості на території країни. Україна має перейти на сучасні стандарти управління лісовим господарством, збільшити дохідність галузі, зруйнувавши тіньові схеми в лісозаготівлі. Крім того, дуже важливо забезпечити прозорість у видобуванні природних ресурсів та роботі інспекцій. Чиста вода, повітря та земля — це наше майбутнє. Ми повинні бути мудрими господарями на своїй землі", - заявив Ігор Палиця.

Він наголосив, що звільнення міністра після звіту на засіданні Ради національної безпеки та оборони відбулося вперше в історії України. За його словами, це свідчить про масштаби екологічних проблем.

"Уже навіть центральна влада визнає, що в Україні великі проблеми з екологією. Уперше в історії міністра було звільнено після засідання РНБО. І це насправді питання національної безпеки. По всій країні висихають річки, зацвітає Дніпро, вирубаються ліси. Шкідливі викиди щороку збільшуються в рази, у містах уже немає чим дихати. У ХХІ сторіччі в Україні в багатьох селах досі немає каналізації та регулярного вивезення сміття. Водогінні мережі не ремонтувалися з часів Радянського Союзу, через що люди не мають навіть якісної питної води. Поки ще не пізно, треба рятувати українську природу. Для цього є новітні технології, фахівці та інвестори, які готові вкладати гроші в реалізацію масштабних екологічних проєктів", - зазначив Ігор Палиця.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, який написав заяву про відставку за власним бажанням після звіту про свою роботу на засіданні РНБО.

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