За надання допомоги Україні росіянам обіцяють 20 років колонії

За надання допомоги Україні росіянам обіцяють 20 років колонії

У Генпрокуратурі РФ вбачають у цьому державну зраду.

Генеральна прокуратура Росії заявила, що за надання допомоги Україні можуть посадити на 20 років у колонію за статтею "Державна зрада".

Про це йдеться у пресрелізі відомства у Telegram.

"Необхідно враховувати, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної або іншої допомоги іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (Державна зрада).

Також читайте У Москві люди приносять квіти на стелу міста-героя Києва біля Могили Невідомого Солдата

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 20 років".

Своєю чергою генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова звернулася до громадян Росії. Вона зазначила, що військові злочини не мають строків давності, а якщо росіяни не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.