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За надання допомоги Україні росіянам обіцяють 20 років колонії

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За надання допомоги Україні росіянам обіцяють 20 років колонії

pixabay.com

У Генпрокуратурі РФ вбачають у цьому державну зраду.

Генеральна прокуратура Росії заявила, що за надання допомоги Україні можуть посадити на 20 років у колонію за статтею "Державна зрада".

Про це йдеться у пресрелізі відомства у Telegram.

"Необхідно враховувати, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної або іншої допомоги іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (Державна зрада).

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 20 років".

Своєю чергою генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова звернулася до громадян Росії. Вона зазначила, що військові злочини не мають строків давності, а якщо росіяни не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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