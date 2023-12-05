За нардепа від "ОПЗЖ", який їздив у тривалі "відрядження", взялося ДБР – що відомо

Нардеп їздив у "триденні" відрядження, які тривали два місяці.

Народний депутат Віталій Борт із депутатської групи "Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ) у квітні та липні 2023 року виїжджав до Угорщини у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради. Проте обидва рази залишався за кордоном ще на місяць. За справу нардепа взялися працівники Державного бюро розслідувань, які розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень Голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: від 12 по 14 квітня та від 3 по 5 липня 2023 року.

Проте після закінчення термінів відрядження, він вчасно не повертався до України, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію.

Наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня 2023 року опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду українських чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

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