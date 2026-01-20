"За ними майбутнє": Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів

Міністр оборони України Михайло Федоров / © ТСН

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників.

Про це Федоров сказав під час зустрічі з представниками медіа.

«Створення дроново-штурмових підрозділів — це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів», — заявив очільник Міноборони.

Він зауважив, що нещодавно Code 9.2 — 475 окремий штурмовий полк ЗСУ — провів унікальну операцію в Купʼянську на Харківщині.

«Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них», — наголосив Федоров.

До слова, 475 окремий полк ЗСУ відомий як високотехнологічний підрозділ, що ефективно використовує ударні дрони, сучасні стандарти управління та робить акцент на цінності людського життя, ефективності та мінімізації втрат, діючи автономно та впроваджуючи підходи, які не є типовими для армії.

Нагадаємо, після призначення Федорова очільником Міноборони президент Володимир Зеленський визначив головні пріоритети відомства: негайне посилення ППО, технологічне стримування ворога та аудит фінансів для закриття дефіцитів і збільшення виплат військовим на передовій. Особлива увага приділятиметься забезпеченню бригад дронами, реформі мобілізації та системному вирішенню проблем ТЦК.

Сам Федоров анонсував впровадження українських аналогів російських дронів «Молнія» та масове використання БпЛА на оптоволокні, що дозволить збільшити глибину ураження противника та обійти системи РЕБ. Окрім технологічного посилення, міністр планує реформувати логістику, встановивши гарантований мінімальний рівень забезпечення дронами для кожної бригади, включно з ТрО.