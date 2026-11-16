За передавання банківської картки можна сісти на шість років: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за використання банківських карток і рахунків у схемах фінансового шахрайства.

Йдеться про закон №16013. Він доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201-1. За найтяжчі порушення передбачене позбавлення волі на строк до шести років, а штрафи можуть сягати 170 тис. грн.

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За що каратимуть власників банківських карток

Закон спрямований проти дропів — людей, які за винагороду передають іншим особам свої банківські картки, реквізити або доступ до рахунків. Через них можуть переказувати, отримувати та виводити кошти, зокрема здобуті внаслідок шахрайства.

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Які штрафи та строки ув’язнення передбачені

Розмір покарання залежатиме від характеру порушення та ролі людини у схемі:

Передавання власної картки або доступу до рахунку для незаконних операцій інших осіб — штраф від 5100 до 17000 грн

Отримання, придбання, зберігання, збут або передавання чужих карток із метою шахрайства – штраф від 51000 до 85000 грн, обмеження волі до трьох років або ув’язнення на строк від двох до чотирьох років

Повторне порушення або дії організованої групи — штраф від 85000 до 170000 грн або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років

Нагадаємо, українські шахрайські колцентри призупиняли свою діяльність в Естонії на тлі резонансних справ НАБУ, відкритих наприкінці літа. Проте вже за шість тижнів фіктивні дзвінки поновилися у попередніх масштабах. Таку заяву зробили в естонській поліції.

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