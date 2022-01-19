"За первинним планом РФ України вже не повинно було існувати": Кулеба назвав єдиний спосіб вирішення конфлікту з Росією

"За первинним планом РФ України вже не повинно було існувати": Кулеба назвав єдиний спосіб вирішення конфлікту з Росією

Кулеба каже, що зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб РФ рухалася дипломатичним шляхом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиним вирішенням конфлікту з РФ є дипломатичний шлях, у результаті якого російські війська мають покинути Донбас і незаконно анексований Крим. Лише після цього, за словами Кулеби, конфлікт з Росією буде завершено.

Про це очільник МЗС сказав на брифінгу.

Кулеба наголосив, якщо Росія готова до врегулювання ситуації, вона повинна продовжити переговори.

"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася дипломатичним шляхом. Єдине вирішення конфлікту - дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли залишок російські солдати покинуть Донбас, Крим і Севастополь", - заявив Кулеба.

Крім того, голова МЗС додав, що за первинним планом Російської Федерації України вже не повинно було існувати як держави. Утім, попри намагання країни-агресорки, Україна від 2014 року зміцнила армію, дипломатичні можливості та заручилася підтримкою міжнародних партнерів.

"Ми з вами пройшли через шалені випробовування. Ми пройшли через найважчі моменти нашої історії. Коли ракети, коли снаряди падали на нашу землю, коли співвітчизники гинули, але ми були достатньо сильними, щоб пережити це, здолати й міцно стати на ноги. І сьогодні України є дуже міцною. У нас є сильна армія, сильна дипломатія та сильні партнери", - підсумував міністр.

Нагадаємо, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.