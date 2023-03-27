"За підтримку України битиме": ЗМІ знайшли ексберкутівця, причетного до насильства над вкраденими дітьми

Про це пише The Insider.

Ним виявився колишній співробітник «Беркуту», який брав участь у подіях на Майдані з боку силовиків Віктора Януковича Валерія Астахова. Його дані є у базі даних «Миротворця». За цими даними, Астахов служив у МВС України, але після анексії Криму прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до МВС РФ в Євпаторії.

Ще у 2014 році Астахов уже вивозив дітей зі Слов'янська до Ростовської області. Тоді було вивезено 38 осіб, у тому числі 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років, їх супроводжував Астахов.

23 березня 2023 року в Україну повернулися 17 дітей, яких окупаційна влада Херсонської області ще у жовтні минулого року відправила «на відпочинок» до дитячих таборів на території анексованого Криму. Обіцяли, що діти з'їздять туди на десять днів, але вони провели там пів року.

За словами 16-річного Віталія, дітей били, їм погрожували та тримали у підвалі. Дівчинку з Херсона вдарили залізним ціпком з такою силою, що у неї на спині залишився «синяк смужкою».

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У таборі «Дружба» в Євпаторії Астахов відводив дітей до підвалу, показував цей ціпок і погрожував, що за підтримку України битиме. «Він казав: «Закрию в підвалі, там сидітимете, підпорядковуватиметеся мені», — розповів Віталій про Астахова. За словами дитини, у таборі «Дружба» не було постільної білизни, лише брудний матрац та подушка.

Не всі діти зіткнулися в таборах з жорстоким поводженням, але всі говорять про погані умови та неякісну їжу.

Нагадаємо, що в Росії знущалися з депортованих дітей з України. Ті неповнолітні, які мали сміливість сказати: "Слава Україні", загадково зникали.

Додамо, що російські окупанти брехали викраденим українським дітям, що батьки відмовилися. Тим часом загарбники намагалися передати на усиновлення маленьких українців російським сім'ям.

Зауважимо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львова-Бєлова.

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