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За підтримку війни: Рада звернулася до РНБО з вимогою запровадити санкції проти керівництва РПЦ

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За підтримку війни: Рада звернулася до РНБО з вимогою запровадити санкції проти керівництва РПЦ

Twitter: Euromaidan Press

Верховна Рада 31 травня затвердила постанову про звернення до РНБО з вимогою застосувати персональні санкці проти церковних діячів Російської православної церкви. Свої голоси за це рішення віддали 292 нардепи.

Санкції будуть запроваджені проти тих діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

До списку потрапили восьмеро діячів РПЦ:

  • керівник РПЦ Кирило Гундяєв,
  • керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон,
  • заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов,
  • митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон Шевкунов,
  • архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Питирим Волочков,
  • протоієрей РПЦ, письменник, пропагандист Артемій Владимиров,
  • протоієрей РПЦ, пропагандист, телеведучий Андрій Ткачов,
  • пропагандист, професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Олексій Осипов.

Нагадаємо, 26 травня ПЦУ звернулася з закликом до Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу.

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