За позовом Порошенка: Верховний Суд викликає Зеленського на засідання

Засідання відбудеться 28 лютого 2022-го.

Верховний суд України викликав президента Володимира Зеленського на засідання за позовом експрезидента Петра Порошенка.

Повістку про виклик опублікував на своїй сторінці у соцмережі адвокат Порошенка Ігор Головань.

Зазначається, що суд викликає президента для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи "про визнання бездіяльності протиправним та зобов'язання вчинити певні дії". Йдеться про коментування Зеленським "плівок Медведчука".

Засідання призначили на 28 лютого 2022 року на 15.00.

До слова, колишній президент подав позов 20 серпня цього року. У ньому просить суд визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментарі щодо аудіозапису розмов депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука з бойовиками та представниками РФ. Порошенко просить суд зобов’язати Зеленського оприлюднити наявну в нього інформацію, зокрема СБУ та розвідки, про причетність п’ятого президента до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду". Йдеться вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

У ДБР 23 грудня чекали на експрезидента Порошенка. Втім, він заявив, що зараз перебуває у Польщі. До ДБР прийде, але лише тоді, коли повернеться. За його словами, це буде не раніше ,ніж на початку січня.

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