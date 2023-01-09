"За правилами воєнного часу": Медведєв висунув божевільну пропозицію, як РФ боротися зі "зрадниками"

Усі росіяни, які не підтримують війну проти України, для Кремля "зрадники".

У Росії, яка розв'язала проти України повномасштабну війну, з'явилася нова божевільна ідея, що робити з тими, хто не підтримує дії та політику Кремля, яких в РФ називають "зрадниками".

Автором пропозиції став посіпака Путіна, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Так, він пропонує застосовувати до "зрадників" Росії "спеціальні правила воєнного часу", які виконуватимуть "тихі групи непомітних людей".

"Ну, тут пішла серйозна розмова між начальниками, як діяти: "за законом" чи "справедливістю". Треба дати уточнення. Звісно, лише за законом. А от, якщо закон не працює чи не досягає мети, то за особливими правилами воєнного часу. За часів війн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей, які їх результативно виконують", - написав у своєму Телеграмі Медведєв.

Водночас, війна та воєнний стан в РФ не оголошувалися, а військові дії проти України там називають "спеціальною воєнною операцією".

Варто також зазначити, що пропутінський чиновник уточнює, кого у Кремлі вважають "зрадниками". Так, за це ті, хто "переметнулися до ворога і бажають загибелі своєї Вітчизни, зокрема і ті, які нещодавно зараховували себе до так званої інтелектуальної еліти".

Нагадаємо, що перед новим роком Медведєв вирішив дати у кращих традиціях пропаганди свої абсурдні прогнози на 2023. Зокрема, він передрікає "захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України", "створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Балтії, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та інших маргіналів)", "розділ Європи" та "громадянську війну у США".

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