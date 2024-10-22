За роки війни Буданов накопичив унікальний практичний досвід, який не можна втрачати, - військовослужбовець

За роки війни начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов накопичив унікальний досвід практичної роботи, який у жодному разі не можна втратити. Бо він - критично важливий для подальшої ефективної роботи розвідки, заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

Водночас, впевнений він, цей досвід можна і потрібно видавати як окремий закритий підручник.

“Хоча, кому я раджу? Напевно фахівці різних країн дуже активно вивчають успішний досвід українських таємних операцій. І далеко не всі стали доступними широкому загалу. Властивість таких операцій частина - гриф "Секретно" на 10, 25 або 50 років. Але й того, про що ми знаємо, достатньо. Достатньо, щоб аплодувати стоячи”, - зазначив політолог.

Він нагадав, як тільки вчора у РФ ліквідували начштабу авіаційної ескадрильї, причетного до удару по ТЦ у Кременчуці.

“Ось так працює українська розвідка. ГУР Кирила Буданова став справжнім кошмаром для військових злочинців росії. Їхні особи встановлюють і "дістають" навіть у Росії. Ніхто, хто вчинив воєнні злочини проти українського мирного населення, не може почуватися в безпеці. І це єдино правильна тактика "переговорів" з терористами. Міжнародний трибунал далеко, за кордон ці персонажі давно не виїжджають. Боятися нічого? Тепер вони знають, що є. Привіт з України від Кирила Буданова. Знайшли з пробитою головою. Виконавець із місця події зник. Тихо прийшов, тихо пішов”, - констатував військовослужбовець.

На його переконання, саме тому будь-які розмови про можливу зміну глави ГУР зараз абсолютно недоречні.

“Адже навіть за бажання напрацьовані на практиці Будановим знання неможливо буде передати новій людині в повному обсязі, ще й оперативно. А вміння ними розпоряджатися доведеться набувати прямо під час бойових операцій, що несе ризик зниження їхньої ефективності та водночас - збільшення втрат із нашого боку. Що, звісно, абсолютно неприпустимо”, - заключив Кирило Сазонов.