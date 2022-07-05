"За що ми тоді воюємо?": Арестович прокоментував рішення Генштабу про обмеження переміщення військовозобов’язаних

"За що ми тоді воюємо?": Арестович прокоментував рішення Генштабу про обмеження переміщення військовозобов’язаних

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

Оприлюднену Генштабом інформацію Арестович назвав усього лише невдалою комунікацією.

Про це він сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Президент вже виступив і сказав, що "я прошу Генштаб без мене таких рішень не ухвалювати". Він так м’яко, делікатно нагадав, що він тут – верховний головнокомандувач. І завтра доповідає міністр оборони, начальник Генерального штабу і головком щодо цієї ініціативи. У виправдання їх можу сказати, що така норма справді існує в законі України з 92-го року. І вона просто розписали цю норму так, як вона є. Тому що це стосується обліку військовозобов’язаних в умовах війни. Інша справа, що з того часу радикально змінилася ситуація. Ну, і сьогодні, очевидно, дуже невдалий день для комунікації. Тому що кілька спроб комунікації ясності в суспільство не принесли", – розповів радник керівника ОП.

"Мені здається, що все буде переграно в розумні межі. Україна – вільна країна, тут не можна людям нав’язувати, тут треба розмовляти і пояснювати. Тут всі розумні люди, які здатні зрозуміти – там, де справді потрібен облік і контроль, і – там, де ця міра приводять до руйнування соціальних зв’язків та економічних", – додав Арестович.

Він також відповів ствердно на запитання Фейгіна про те, чи ця міра, скоріш за все, не працюватиме.

"Не може бути приймання і способу встановлення на військовий облік, діючи таким способом, який руйнує економіку та соціальні зв’язки. За що ми тоді воюємо, вибачте? Тому, я думаю, президент наведе лад і все стане на свої місця. Вони (Генштаб – ред.) зробили все чесно і точно, згідно з законом України. Проблема в тому, що це приклад невдалої комунікації всього-на-всього. Я думаю, що президент поставить крапку завтра", – висловив думку радник голови ОП.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не давало жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людей упродовж найближчих днів. Однак ті військовозобов'язані, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

Як пояснила координаторка руху адвокатів ЗСУ Євгенія Рябека, для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району не треба брати дозвіл. Йдеться про те, коли людина змінює місце проживання або місце реєстрації.

Під час виїзду за межі області військовозобов'язаним потрібен дозвіл – роз'яснення Генштабу ЗСУ

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