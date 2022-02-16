За "слугу народу" Трубіцина, якого заскочили на хабарі, внесли понад 14 млн грн застави

За "слугу народу" Трубіцина, якого заскочили на хабарі, внесли понад 14 млн грн застави

Депутат вийшов із СІЗО.

За депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, викритого на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, внесено заставу сумою понад 14 млн грн як альтернативу триманню під вартою.

Про це у середу, 16 лютого, повідомили у Вищому антикорупційному суді, пише "Інтерфакс-Україна".

"За Трубіцина внесено заставу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 12 лютого ВАКС заарештував Трубіцина з альтернативою застави в 14 млн 886 тис.грн.

НАБУ поінформувало, в разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний: не залишати населений пункт, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детективу, прокурору, суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання в Державну міграційну службу України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Термін дії ухвали - до 9 квітня 2022 року включно.

Нагадаємо:

9 лютого НАБУ та САП викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради і ще п'ятьох осіб. Згодом стало відомо, що йдеться про депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

На скандал уже відреагували і у партії "Слуга народу". "Сподіваємося, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - зазначила в партії.

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