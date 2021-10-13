"За створення псевдоорганів держвлади": проти Тихановської в Білорусі відкрили нову справу

"За створення псевдоорганів держвлади": проти Тихановської в Білорусі відкрили нову справу

Стаття передбачає до двох років позбавлення волі.

Слідчий комітет Білорусі порушив нову кримінальну справу проти білоруських опозиційних лідерів Світлани Тихановської та Павла Латушка.

Про це представник білоруського Слідкому Сергій Кабакович розповів в ефірі "Білорусь 1".

За його словами, справу порушено за статтею про самовільне присвоєння звання або влади посадової особи (стаття 382 КК Білорусі).

За версією слідства, обвинувачені Тихановська і Латушко, за згодою з іншими учасниками змови, в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади, управлінь та представництв Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії, розпочали перемовини з представниками іноземних держав і міжнародних організацій.

Санкція статті 382 Кримінального кодексу Республіки Білорусь передбачає покарання у вигляді громадських робіт, або штрафу, або виправних робіт терміном до двох років, або арешт, або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо:

Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську, члена президії координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка і ще 15 людей до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності.

члена президії координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка і ще 15 людей до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу за підготовку акту тероризму, в якій фігурує Тихановська.

за підготовку акту тероризму, в якій фігурує Тихановська. Наразі Світлана Тихановська перебуває у Литві. Вона вимушено виїхала з Білорусі влітку 2020 року. Після повернення до країни Тихановська ризикує зазнати політичних переслідувань.

Після повернення до країни ризикує зазнати політичних переслідувань. Опозиційна лідерка досі перебуває у міждержавному розшуку.

Справа опозиціонерок: Тихановську і Колесникову звинуватили у спробі захопити державну владу

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