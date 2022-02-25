"За SWIFT вгризаємося зубами": Кулеба анонсував можливі санкції проти РФ та виключення з Ради Європи

"За SWIFT вгризаємося зубами": Кулеба анонсував можливі санкції проти РФ та виключення з Ради Європи

Щодо Росії можуть застосувати процедуру, яка веде до виключення держави з Ради Європи.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував запровадження уже сьогодні, 25 лютого, рішення ЄС про запровадження нових санкцій проти Росії, а також – нову партію зброї для ЗСУ.

Про це міністр написав у Мережі.

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"Зброя і санкції – це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС – вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", ­– йдеться у повідомленні Кулеби.

Він запевнив, що світ підтримує Україну та міжнародна коаліція на її захист продовжує посилюватися. Вчора, 24 лютого, до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій, а сьогодні – вже 73 країни та 9 міжнародних організацій.

"Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ", – повідомив міністр.

Він також поінформував, що провів розмови з головами МЗС Індії, Японії та США. А також візьме участь онлайн у засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому затверджуватимуть санкції проти РФ.

"Ми не зупинимося та не здамося", – наголосив Кулеба.