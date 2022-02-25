"За SWIFT вгризаємося зубами": Кулеба анонсував можливі санкції проти РФ та виключення з Ради Європи

Щодо Росії можуть застосувати процедуру, яка веде до виключення держави з Ради Європи.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував запровадження уже сьогодні, 25 лютого, рішення ЄС про запровадження нових санкцій проти Росії, а також – нову партію зброї для ЗСУ.
Про це міністр написав у Мережі.
"Зброя і санкції – це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС – вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", – йдеться у повідомленні Кулеби.
Він запевнив, що світ підтримує Україну та міжнародна коаліція на її захист продовжує посилюватися. Вчора, 24 лютого, до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій, а сьогодні – вже 73 країни та 9 міжнародних організацій.
"Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ", – повідомив міністр.
Він також поінформував, що провів розмови з головами МЗС Індії, Японії та США. А також візьме участь онлайн у засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому затверджуватимуть санкції проти РФ.
"Ми не зупинимося та не здамося", – наголосив Кулеба.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.