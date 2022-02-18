"За тисячу кілометрів": в Міноборони РФ запевняють, що відводять техніку від українських кордонів

"За тисячу кілометрів": в Міноборони РФ запевняють, що відводять техніку від українських кордонів

Підрозділи нібито повертаються у свої гарнізони після маневрів.

Черговий військовий ешелон із технікою підрозділів танкової армії ЗВО ( Західного військового округу - Ред. ) відправився до пункту постійної дислокації після завершення планових навчань.

Про це у п'ятницю, 18 лютого, повідомили у російському Міноборони.

"Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу вирушив у пункт постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів.

"Після прибуття у розташування військової частини військовослужбовці переступлять до проведення технічного обслуговування бойової техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо:

В Міністерстві оборони Великої Британії не бачать явних ознак відведення російських військ від українських кордонів та опублікували мапу ймовірного широкомасштабного нападу. А Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхніми даними, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

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