"За тиждень чи за два – ні, це буде не так відбуватися": Подоляк назвав передумови для зустрічі Зеленського з Путіним

"За тиждень чи за два – ні, це буде не так відбуватися": Подоляк назвав передумови для зустрічі Зеленського з Путіним

Президент України піде на переговори, коли матиме абсолютно чіткі позиції для цього.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед особистими переговорами президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна Україна повинна здобути кілька гучних перемог.

Про це радник голови ОП сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

На думку Подоляка, це допоможе Кремлю позбутися імперських ілюзій, а Україні – диктувати свої вимоги.

"Україна будує сьогодні графік того, як живе світ. Якби просто говорити, що через тиждень ми зустрінемось на рівні президентів, чи за два тижні. Ні, це буде не так відбуватися. Буде відбуватися наступним чином. Україна готова до великих битв. Україна має перемогти у цих битвах", – заявив радник голови президентського офісу.

Він додав, що після перемог Україна отримає суттєвішу переговорну позицію та диктуватиме свої вимоги. Перш за все, важливо, аби Росія нарешті позбулась своїх імперських ілюзій.

"Я хочу, щоб ви всі зрозуміли – Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Ми будемо робити все, щоб отримати певні дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій РФ. І президент піде на переговори, коли матиме абсолютно чіткі позиції для цього", – додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП розповів, що представники Росія під час мирних перемовин з українською стороною продовжують висловлювати свої абсурдні пропагандистські переконання про "нацистів" в Україні та "постановку" в Бучі, де насправді окупанти закатували і жорстоко вбили чимало мирних людей.

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