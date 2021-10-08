"За тиждень голодування втратив 12 кілограмів": нардепка Ясько вдруге відвідала Саакашвілі у в'язниці

Вона закликала боротися за його звільнення.

За тиждень голодування експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі схуд більш ніж на 12 кілограмів, у нього починаються проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка вдруге відвідала політика у в'язниці в п'ятницю, 8 жовтня.

"Його стан починає погіршуватися, тому що триває другий тиждень голодування, він схуд більш ніж на 12 кілограмів. Він почувається по-бойовому, але з його здоров'ям вже проблеми...Він уважно стежить за подіями у світі і передає слова підтримки усім своїм прихильникам", - написала Ясько на сторінці у Facebook.

Також вона закликала боротися за його звільнення.

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. Спеціальна пенітенціарна служба Грузії розповіла про умови, в яких колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі утримується в СІЗО. Політик придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування, зокрема плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну.

в яких колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі утримується в СІЗО. Політик придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування, зокрема плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну. Також Саакашвілі відвідав священник. Представник очільника Грузинської православної церкви передав експрезиденту країни прохання патріарха припинити голодування.

Представник очільника Грузинської православної церкви передав експрезиденту країни прохання патріарха припинити голодування. А от дружина політика - Сандра Рулофс - поки не приходила до нього.

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