За Трампа війна в Україні може посилитися: невтішний прогноз ексміністра Кулеби

Дональд Трамп буде змушений відновити допомогу Україні, ймовірно, навіть у більшому обсязі.

Попри обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, саме за його перебування в Білому домі вона може тільки посилитися.

Таку думку висловив у колонці для видання The Economist колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, навіть якщо Трамп зупинить американську військову допомогу Україні, щоб змусити Київ до поступок Росії, це не призведе до припинення вогню, оскільки Україна все ще матиме певні запаси зброї, раніше отримані від США, та допомогу від Європи.

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Окрім того, обраному президенту США буде складно переконати Путіна зупинити агресію, оскільки його очевидною метою є підкорення усієї України, а не тимчасовий компроміс.

"Аналітики, схоже, будують свої моделі миру [в Україні] на припущенні, що Путін є людиною, яка приймає раціональні рішення. Вони пропускають те, що він веде війну свого життя і що його амбіції виходять за межі простої території", – наголосив Кулеба.

Ексміністр закордонних справ зазначив, що президенту Зеленському теж складно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачатиме втрату територій, оскільки частина українського суспільства чинитиме цьому опір.

“Внутрішні заворушення загрожують внутрішнім розпадом країни. Це дало б Путіну перемогу, яку він давно бажав, малюючи Україну як державу-невдаху, але відповідальність за це ляже прямо на Трампа. Він не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном", – наголосив Кулеба.

Щоб не виглядати слабким, Дональд Трамп, на думку українського дипломата, буде змушений відновити допомогу Україні, ймовірно, навіть у більшому обсязі, ніж досі.

"Отже, ті, хто жадає деескалації під проводом новообраного президента, можуть бути приголомшені, побачивши повну протилежність найближчими місяцями”, - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у деяких європейських країнах і навіть у Києві вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США може стати кращим варіантом для України, ніж прихід до Білого дому демократки Камали Гарріс.

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