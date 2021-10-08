За три дні до смерті депутат Поляков заявив, що "слугам" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів

За три дні до смерті депутат Поляков заявив, що "слугам" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів

Депутата знайшли мертвим у Києві.

Член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков за три дні до смерті заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету. У його присутності "слугам" роздають гроші... Я їздив до НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати: "Йди, розповідай?" У його присутності роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" – розповів Поляков.

Утім, про кого саме йшлося, він не повідомив.

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.

Читайте також:

Смерть нардепа Антона Полякова: у столичному районі Березняки виявили тіло депутата

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання