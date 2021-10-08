За три дні до смерті депутат Поляков заявив, що "слугам" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів

Депутата знайшли мертвим у Києві.
Член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков за три дні до смерті заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів.
Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету. У його присутності "слугам" роздають гроші... Я їздив до НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати: "Йди, розповідай?" У його присутності роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" – розповів Поляков.
Утім, про кого саме йшлося, він не повідомив.
Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.
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