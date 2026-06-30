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Такий підсумок лісової реформи підбив Генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець у статті , присвяченій завершенню своєї роботи на посаді керівника підприємства.

За його словами, на початок реформи ринок деревини функціонував в непрозорих умовах. Процвітала система прямих договорів і непрозорі схеми через власну переробку деревини на місцях. В результаті фінансовий результат сектору в останній рік перед реформою склав мінус 150 млн грн, а рентабельність — лише 3,7%.

Зі створенням ДП «Ліси України» реалізацію всієї лісопродукції було переведено на біржу. Замість прямих договорів було запроваджено конкурентні біржові торги з єдиними умовами для більш ніж 3 000 учасників. Був розроблений механізм для запобігання ціновим стрибкам і запроваджено форвардні піврічні контракти. Виконання біржових угод у 2025 році склало 90–95%.

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«Сьогодні ДП „Ліси України“ оприлюднює інформацію щодо кожної (!) біржової угоди: хто, який обсяг і за яку ціну законтрактував. Я не знаю жодної європейської країни з таким рівнем прозорості», — зазначає Болоховець.

Кардинальні зміни торкнулися і послуг із проведення заготівлі. Всі закупівлі здійснюються через систему Prozorro. Щомісячний обсяг заготівлі підприємству вдається підтримувати на рівні 1 млн м3 деревини.

Болоховець зазначає, що проведені зміни дали результат уже в 2023 році, а 2025-й взагалі показав рекордні показники за всю історію державного лісового господарства: чистий дохід склав 29,9 млрд грн, фінансовий результат до оподаткування — 8,4 млрд грн, рентабельність — 28,1%, податки — 15,8 млрд грн.

«За три роки ДП „Ліси України“ перерахувало до зведеного бюджету понад 35 млрд грн без жодної копійки державних дотацій. Прогноз на перше півріччя 2026 року: фінансовий результат до оподаткування — 6 млрд грн, рентабельність — 33,7%, сплата податків — 10 млрд грн.» — підсумовує Болоховець.

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З лютого 2021 по квітень 2023 року Юрій Болоховець обіймав посаду Голови Державного агентства лісових ресурсів України; з травня 2023 року — Генеральний директор ДП «Ліси України» — державного підприємства, що управляє 6,9 млн га лісового фонду і є одним з найбільших лісових господарств Європи з понад 22 тисячами співробітників.

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