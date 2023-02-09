"За твою мужність і відданість": Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Відповідне відео французький лідер оприлюднив у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

«Данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — підписав відео Еммануель Макрон у Twitter.

Vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. До перемоги, до миру, до Європи. pic.twitter.com/j8fwVUlsYd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Elle se bat pour la paix et porte les valeurs de notre Union européenne : l'Ukraine ne sera jamais seule.



Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Зокрема, на відео, опублікованому в соцмережі, президент Франції вручає своєму українському колезі Володимиру Зеленському Орден Почесного легіону. Глави держав зворушливо обіймаються та тримаються за руки.

"Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. До перемоги, до миру, до Європи", - додав у інших повідомленнях в соціальних мережах Макрон.

Зауважимо, що орден Почесного легіону — найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804 «Про відзнаки членів Почесного Легіону» встановлено орден Легіону. Девіз ордену — Honneur et patrie («Честь і Вітчизна»).

Оскільки після Французької революції усі нагороди королівства були скасовані, то вирішено започаткувати новий орден для нагороди як військових, так і цивільних громадян. Ідею нагороди запозичили від римського легіону, де всі члени мали певні звання — легіонер, офіцер, командир — і всі разом нагадували лицарський орден.

Нагадаємо, що раніше Макрон заявив, що Україна може розраховувати на Францію у відбудові миру.

"Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - сказав Макрон.

Також у Франції український лідер підкреслив, що у нас всіх залишилося небагато часу, тому президент наполягає, що Франція та Німеччина використали потенціал game changers.

До того ж Зеленський оптимістично був налаштований на спілкування з президентом Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом. "Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність!", - заявив глава української нації.

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