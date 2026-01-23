За Тимошенко внесли всю заставу

Народна депутатка Юлія Тимошенко / © Getty Images

За лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко внесли всю суму застави у розмірі 33 млн грн, яку суд обрав депутатці як запобіжний захід.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду України.

«За Юлію Тимошенко внесли всю суму застави. Про це нам повідомила пресслужба ВАКС», — йдеться в короткій заяві.

20 січня повідомлялося, що за лідерку «Батьківщини» внесли частину застави — 13 млн грн.

Зауважимо, що Тимошенко було відведено п’ять днів на сплату застави. У разі невиконання цієї вимоги прокурори отримали б право вимагати в суді призначення суворішого запобіжного заходу.

У чому підозрюють Тимошенко?

Нагадаємо, в середині січня в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки, після яких НАБУ і САП повідомили Тимошенко про підозру у спробі підкупів народних депутатів. Скориставшись кризою після грудневих викриттів 2025 року, вона запропонувала колегам систему щомісячних «авансових» виплат за лояльність. Схема передбачала чіткі інструкції через месенджери щодо голосувань, блокування законопроєктів та маніпуляції з кадровими призначеннями. У січні 2026 року фігурантку викрили, вилучивши валюту, що могла призначатися для хабарів. Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 ККУ, триває слідство.

16 січня ВАКС призначив Тимошенко заставу у 33,3 млн грн.