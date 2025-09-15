"За українськими мірками — 100% успіх": Сікорський про ефективність польської ППО під час російського нападу дронів

© twitter.com

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю британському The Guardian заявив, що під час останнього інциденту на території країни було зафіксовано близько 19 ворожих безпілотників. Частину з них збила ППО, інші не змогли досягти цілей.

«Якщо оцінювати це за українськими мірками, коли щодня на міста йдуть десятки дронів, такий результат можна вважати стовідсотковим успіхом», — наголосив дипломат.

Сікорський припустив, що дрони були навмисне споряджені без вибухівки. На його думку, Кремль прагнув перевірити межу реагування НАТО. Водночас він попередив: у разі, якби атака призвела до загибелі чи поранень, відповідь Польщі була б «значно жорсткішою».

Міністр також підтвердив, що Варшава тісніше співпрацюватиме з Києвом у протидії дроновій загрозі. Польські військові вже отримують тренування та консультації від українських операторів, які мають унікальний бойовий досвід.

Інцидент із російськими безпілотниками на польській території став ще одним свідченням того, що Москва намагається випробувати готовність НАТО. Водночас ефективна робота польської ППО довела, що союзники здатні оперативно реагувати на подібні загрози.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Як відомо, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.