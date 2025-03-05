За яких умов може бути укладена мирна угода: відповідь американського офіцера

Коллінз вважає, що угода може бути досягнута лише тоді, коли одна зі сторін виснажена до того рівня, що готова піти на компроміс.

Будь-яке врегулювання конфлікту, "на яке можна змусити піти обидві сторони", буде надзвичайно важким. Україна, як суверенна держава, вже зазнала великих втрат і не готова втрачати території.

Про це розповів доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні в коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

"Україна — суверенна держава — яка вже стільки пожертвувала, що не хоче назавжди втрачати територію. Вона так і не повернула Донбас (чи Крим) після 2014-2015 років, тому знає, що будь-яка угода, яка передає (Росії — Ред.) територію з будь-якої причини чи на якийсь періоду часу, насправді є постійною на практиці. У Росії така ж проблема. Воно багато втратило в цій незаконній війні і не може піти без якоїсь “перемоги”, і перемогою є українська територія", — зазначив Коллінз.

Він заявив, що угода може бути досягнута лише тоді, коли одна зі сторін виснажена до того рівня, що готова піти на компроміс. Це може бути територіальні поступки з боку України чи відхід Росії без жодних нових територій.

"Відмова США від допомоги може прискорити вступ у небажану для українців угоду, якщо це погіршить їхню боєздатність до такого ступеня, що вони побачать, що більше не можуть зупинити російське просування. Однак це далеко не певно. Це може бути просто короткострокова позиція адміністрації Трампа щодо отримання більш вигідних умов угоди щодо прав на корисні копалини. Хоча це може виглядати як політичний шантаж, США надали Україні значну підтримку, і адміністрація Трампа вважає, що це справедливий спосіб компенсувати США мільярди доларів, які вони надали", — додав офіцер.

Не виключено, що така позиція США — це спроба змусити європейські країни більше вкладатися в оборону та підтримку України, чого Трамп вимагав ще під час свого першого президентства.

"Це також може бути хитрість Трампа, щоб змусити європейські країни посилити свою підтримку. Під час першого терміну Трампа він чітко давав зрозуміти, що не вважає, що європейські країни витрачають достатньо на оборону та покладаються на США. Отже, це також може бути прийомом Трампа, щоб змусити європейців збільшити підтримку України", — заявив Коллінз.

Нагадаємо, американський офіцер назвав справжню причину зупинки допомоги Україні.

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