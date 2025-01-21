За яких умов Путін може погодитися на план Трампа: Портников відповів

Очільник Кремля може піти на припинення вогню зараз, щоби підготуватися до наступного удару.

У разі, якщо президент РФ Володимир Путін усвідомлює проблеми у російській економіці, він може піти на так званий компроміс і погодитися на план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Про це йшлося у "Діалогах з Портниковим".

Український журналіст Віталій Портников висловив думку, що кремлівський очільник може піти на припинення вогню для посилення можливостей російської армії.

Він припустив, що Путін все ж усвідомлює наявність проблем в економіці РФ, а також потребу у нарощуванні потужностей для наступного нападу на Україну. Тому і піде на варіант Трампа щодо припинення вогню.

"Він зараз говорить "ні", але це може бути підняттям планки, щоб сказати потім: "Окей, ми припиняємо вогонь, але ніякого миротворчого контингенту, ніякого посилення української армії не має бути. Ми контролюємо території, які контролюємо". Ось так може бути. І це стане компромісом у порівнянні з тим, що він говорить наразі", — зазначив Портников.

Тож Росія буде "спокійно і наполегливо" готуватися до нової війни, яка може розпочатися навіть не за каденції нового американського президента, а 2029 року.

"Ми просто будемо знати, що цього року запланована війна", — додав журналіст.

Нагадаємо, після церемонії своєї інавгурації американський президент Дональд Трамп розповів, чи зустрінеться з Володимиром Путіним та що буде з Росією, якщо той не погодиться на мирну угоду.

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