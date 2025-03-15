За який термін можна посилити Україну та Європу: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський наголосив, що треба усім рухатись дуже сильно – посилитись, дуже сильно збільшити виробництво у всіх союзницьких країнах, щоб зробити реальні гарантії безпеки для всієї Європи.

Партнери погоджуються з тим, що Україну та Європу можна посилити нинішніми темпами за п'ять років, але це можливо зробити за три роки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 15 березня.

"Всі розуміють, що можна з сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за п'ять років. Ми вважаємо, що це дуже довго і вважаємо, що небезпечно. Ми показали: в час війни може бути швидше. Партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за три роки, але це треба всім рухатись дуже сильно – посилитись, дуже сильно збільшити виробництво у всіх союзницьких країнах, щоб зробити реальні гарантії безпеки для всієї Європи", – сказав він.

Зеленський також заявив, що партнери зацікавлені у "незменшенні української армії, посиленні українського війська як гарантера безпеки України на сьогодні, а на майбутнє – гарантера безпеки для європейського континенту". Він назвав це позитивним сигналом.

"Щодо утримання такої армії, посилення – всі розуміють, що це обов'язок всіх нас, і що Україна самостійно зробити це не зможе, бо це серйозне фінансове навантаження", – додав президент.

"Окрім армії, всі розуміють, що треба посилюватись, брати українські технології, інвестувати гроші в наше виробництво, але й після війни відкривати відповідні виробництва з нашими технологіями або разом з технологіями наших партнерів відкривати такі виробництва на територіях інших союзницьких держав", – резюмував Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, чи можливі поступки щодо територій.

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