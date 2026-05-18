Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

За колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли повну суму застави — 140 млн грн. Попри активний збір коштів, вихідні ексчиновник змушений був провести в ізоляторі.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на Вищий антикорупційний суд.

За інформацією журналіста «Української правди» Михайла Ткача, загалом у вигляді застави за Єрмака надійшло близько 200 платежів. Зокрема, були внески по одній копійці. Загальна сума — понад 154 млн грн.

Зауважимо, попри те, що охочі могли поповнювати рахунок для внесення застави за Єрмака навіть у вихідні, ВАКС перевіряє надходження коштів лише у робочі дні. Тому, незважаючи на активний збір грошей на заставу, 16 та 17 травня екскерівник президентського офісу залишався у СІЗО.

Нагадаємо, станом на 15 травня Єрмак залишався в СІЗО, оскільки банківська система ще не зафіксувала повну суму застави на рахунку суду. Як повідомляв адвокат Ігор Фомін, кошти надходять багатьма окремими платежами від різних людей, що значно ускладнює та уповільнює процес їхньої перевірки та зарахування. Захист припускав, що необхідну суму вже зібрано, і чекав на офіційне підтвердження банку, яке стане юридичною підставою для звільнення підозрюваного.

Застава за Андрія Єрмака — хто її вносив

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака, з яким має давні дружні зв’язки. Також великі суми внесли пов’язана з ексголовою ОП юристка Роза Тапанова (8 млн грн), його одногрупник-адвокат Сергій Свириба (6,5 млн грн) та фірма «Міраліф» на чолі з фігурантом стрілянини Валентином Крутьком (9,8 млн грн).

Водночас збір застави перетворився на шоу: одіозний політтехнолог Володимир Петров переказав 80 тис. грн, а пересічні українці та активісти надсилали іронічні суми на кшталт 666 грн, 6,66 грн чи навіть по 1 копійці.

