"Забере все, що потрібно": як змінилися відносини між Китаєм та РФ після вторгнення до України

Раніше РФ і КНР виступали як формально рівноправні партнери. А зараз явно домінує Китай.

Росія після вторгнення до України перестали бути рівноправним партнером Китаю. За нагоди Пекін може скористатися ослабленням Росії і забрати "усе, що потрібно".

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, інформує FREEДОМ.

"За нагоди Китай, скориставшись ослабленням Росії, сам усе, що потрібно, забере. І поки Китай користується ослабленням Росії, купує задешево російські газ, нафту та інші природні ресурси. Якраз тут Китай використовує Росію як молодшого партнера. Взагалі ролі помінялися", – сказав Фесенко.

За його словами, до 24 лютого 2022 року Росія і Китай виступали як формально рівноправні партнери. А зараз Пекін зайняв домінувальну позицію у відносинах із РФ.

"І дуже помітно, що і російські керівники буквально в рот заглядають китайцям, суцільні компліменти з їхнього боку. Тому що залежність від Китаю", — сказав політолог.

На думку експерта, Кремль дуже зацікавлений у посиленні протистояння між Китаєм і США і як може, намагається провокувати конфлікт між ними.

“Я, до речі, не виключаю, що Росія може провокувати, за своїми розвідданими, які вони китайцям надають, вони можуть посилювати це протистояння. Але Китай, я думаю, зараз підіймає ставки, але усе-таки бере до уваги те, що пряме протистояння зі США і Заходом може дуже дорого обійтися КНР”, — зазначив він.

Ізоляція РФ посилюється

Фесенко зауважив, що у Путіна в союзниках залишилися такі ж диктаторські режими: Білорусь, Північна Корея та Іран.

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Експерт нагадав, що навіть Китай в ООН не підтримує Росію безпосередньо.

"Він не підтримує і резолюцію, пропоновану Україною та Заходом, але він не голосує разом із Росією проти, він утримується. Те саме роблять формальні союзники Росії на пострадянському просторі", — пояснює політолог.

На його думку, політична ізоляція Росії проявляється в тому, що безпосередньо її підтримують або найодіозніші політичні режими у світі, або країни, які залежать від неї.

"Білорусь, Нікарагуа, Еритрея, сам перелік цих країн викликає сарказм. У Путіна в цьому плані проблеми, але, на жаль, це агресивні режими й це виклик демократичному світу — така коаліція найавторитарніших режимів світу”, — підсумував Фесенко.

Раніше колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько припустив, що війна РФ проти України – це нібито частина глобального плану Китаю. На його думку, Пекін хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

Також повідомлялося, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем. Водночас Джо Байден наголошував, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

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