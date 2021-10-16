Заборона алкоголю для Єлизавети II та нові правила в'їзду до США: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Лікарі порекомендували британській королеві Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю і не пити на заходах в країні, щоб зберегти здоров'я і таки зустріти платиновий ювілей правління в 2022 році. Читати далі –>
- З 8 листопада 2021 роки для в'їзду в США іноземцям потрібно бути повністю щепленими від COVID-19 вакцинами, схваленими американською владою або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Читати далі –>
- У США комітет з вакцин Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів схвалив застосування додаткової дози вакцини компанії Johnson & Johnson's проти коронавірусу. Читати далі –>
- Ризик летального результату наслідків захворювань, що викликається коронавірусом, у вакцинованих людей більш ніж в 11 разів нижче, ніж у тих, хто не робив щеплення. Читати далі –>
- Експрезиденту США Біллу Клінтону стало краще, але він проведе ще одну ніч у лікарні, куди потрапив із зараженням крові. Читати далі –>