Заборона депутатам залишати Україну в разі надзвичайного стану: Арахамія зареєструє зміни до закону

Нардеп розробив зміни ще місяць тому, але за рекомендацією президента "відклав на полицю", щоб українці не панікували.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що планує 15 лютого зареєструвати зміни до закону про надзвичайний та військовий стан, які б заборонили всім чиновникам категорії А, головам облдержадміністрацій, Нацбанку та депутатам залишати країну в разі введення НС.

Про це Арахамія заявив під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" в понеділок, 24 лютого.

"Я місяць тому зробив зміни до закону про надзвичайний та військовий стан, де чітко прописав – заборонити всім чиновникам категорії А, губернаторам, Національному банку, депутатам і таке інше залишати країну, якщо буде введено надзвичайний стан", – сказав нардеп.

"Я показав президенту, кажу: "хочу реєструвати". Він тоді – тоді ж була дуже велика хвиля – каже, що ти зараз подаш, це дуже слушно, але люди панікуватимуть, скажуть, що ми готуємось до військового стану. Ну і я його трішки поклав на полицю. Зараз, бачачи ситуацію з ОПЗЖ і всіма іншими, я кажу, що все, завтра реєструємо", ­– заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" повідомила, що Україну залишила низка олігархів та депутатів, зокрема з "Опозиційної платформи – за життя".

Президент Володимир Зеленський прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про нібито виїзд деяких дипломатів та бізнесменів із України на тлі зростання напруженості через агресію РФ. Водночас Зеленський заперечив повідомлення про відʼїзд дружини і дітей за кордон.

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