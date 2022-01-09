Заборона експорту програмного забезпечення та технологій: які санкції загрожують Росії у разі ескалації ситуації навколо України

Заборона експорту програмного забезпечення та технологій: які санкції загрожують Росії у разі ескалації ситуації навколо України

Росія поряд з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією може бути включена до групи країн, для яких передбачено жорсткий експортний контроль.

Перед американсько-російськими переговорами щодо гарантій безпеки, запланованими на 10 січня у Женеві, американські офіційні особи продовжують озвучувати нові сфери можливих санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України.

Про це пише агентство Associated Press.

"На додаток до прямих санкцій щодо російських юридичних осіб, ці санкції можуть включати значні обмеження на товари, що експортуються зі США до Росії, і потенційно товари іноземного виробництва, що підпадають під юрисдикцію США", — пише ЗМІ з посиланням на джерела з-поміж офіційних осіб.

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Одне з джерел агентству заявило: "У разі російського вторгнення в Україну ми в координації з нашими союзниками та партнерами негайно вживемо серйозних заходів, які призведуть до непосильних витрат для економіки Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критично важливими для Кремля".

На додаток до санкцій щодо енергоносіїв та споживчих товарів США та їх союзники розглядають можливість запровадження заборон на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, у яких використовується американське обладнання.

Росія поряд з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією може бути включена до групи країн, для яких передбачено жорсткий експортний контроль, повідомляє агентство.

Можливості РФ з отримання інтегральних схем та продукції, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі. Вплив може поширитися на авіоніки, верстати, смартфони, ігрові приставки, планшети та телевізори.

"Такі санкції можуть також бути націлені на найважливішу російську промисловість, включаючи її оборонний сектор і сектор цивільної авіації, що вдарить по амбіціях Росії в галузі високих технологій, чи то в галузі штучного інтелекту, чи квантових обчислень", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії зазначав, що НАТО зіткнеться із "тяжкими наслідками" у разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, підкресливши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна — ніхто інший".

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