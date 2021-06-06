Заборона на польоти: Путін шантажував Туреччину через підтримку України

Продаж Україні турецьких дронів Bayraktar обурило Росію.
Президент Росії Володимир Путін шантажував Туреччину через підтримку України. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розказав Володимиру Зеленському під час зустрічі в квітні.
Про це повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
"Ердоган сказав президенту України Володимиру Зеленському під час квітневої зустрічі в Туреччині, що президент Росії Володимир Путін пригрозив продовжити заборону на польоти, якщо Туреччина не відмовиться від своїх продажів безпілотних літальних апаратів і підтримки України", - повідомляє видання.
Продаж Україні турецьких дронів Bayraktar обурило Росію, через це у Кремлі, посилаючись на спалах коронавірусу, заборонили авіасполучення між двома країнами до 1 червня. Через це Туреччина втратила російських туристів.
Нагадаємо, Кремль від 1 червня планує подовжити заборону на польоти до Туреччини.