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Заборона проросійських партій в Україні: в Раді зареєстрували законопроєкт

Заборона проросійських партій в Україні: в Раді зареєстрували законопроєкт

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Заборона проросійських партій в Україні: в Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт направлено на розгляд Комітету.

Верховна Рада 28 березня отримала закон проєкту №7172-1, який передбачає заборону проросійських партій в Україні.

Відповідний проєкт з'явився на сайті парламенту.

Відповідно до документа, йдеться про:

  • обмеження для утворення та діяльності політичних партій, 
  • визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
  • судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
  • визначений максимальний термін розгляду адміністративнрі справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.
  • суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
  • у разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Зазначається, законопроєкт направлено на розгляд Комітету. 

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