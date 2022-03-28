Заборона проросійських партій в Україні: в Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт направлено на розгляд Комітету.
Верховна Рада 28 березня отримала закон проєкту №7172-1, який передбачає заборону проросійських партій в Україні.
Відповідний проєкт з'явився на сайті парламенту.
Відповідно до документа, йдеться про:
- обмеження для утворення та діяльності політичних партій,
- визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
- судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
- визначений максимальний термін розгляду адміністративнрі справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.
- суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
- у разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.
Зазначається, законопроєкт направлено на розгляд Комітету.
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