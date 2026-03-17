Через страх президента Росії Володимира Путіна щодо стабільності свого режиму Кремль розпочав масштабну атаку на Telegram, забороняючи його використання навіть військовим на передовій. Аналітики попереджають, що такі дії можуть паралізувати управління російською армією.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заборона Telegram у російській армії — які наслідки

Міністерство оборони РФ, імовірно, запровадило заборону на використання Telegram для військовослужбовців. 14 березня одне з російських джерел оприлюднило нібито витік документів, у яких ідеться не лише про обмеження месенджера, а й про можливе переведення порушників до штурмових підрозділів.

Російські військові блогери зауважують, що такі обмеження можуть негативно вплинути на ведення бойових дій, адже «все», що роблять військові, «пов’язане з Telegram». Вони також критикують рішення влади, нагадуючи, що навіть речник Кремля Дмитро Пєсков визнавав використання цього месенджера для зв’язку на передовій.

15 березня з’явилися повідомлення, що російське командування змушує військових видаляти Telegram і переходити на державний застосунок Max попри його незручність і те, що окремі підрозділи взагалі відмовляються його використовувати. Аналітики зауважили, що раніше такі обмеження впроваджувалися нерівномірно, а нинішній витік, якщо він правдивий, свідчить про системне запровадження нової політики, яка потребуватиме жорсткішого контролю найближчим часом.

«Така ситуація, а також можливе повне блокування Telegram у війську, ймовірно, погіршить систему управління та зв’язку російських сил і загострить вже наявні проблеми з комунікаціями, які виникли після блокування Starlink 1 лютого», — вважають в Інституті.

Обмеження Telegram у Росії — що відомо

Паралельно Кремль посилює обмеження Telegram і всередині країни, готуючи ґрунт для його повної заборони. Російські ІТ-фахівці повідомили «Коммерсанту» 16 березня, що блокування вже розпочалося. За даними сервісу Sboy RF, 15 березня зафіксовано понад 12 тис. скарг на збої, а 14 березня — близько 6000.

Експерти зазначають, що в окремих регіонах користувачі втратили доступ до месенджера як через домашній інтернет, так і через мобільні мережі — особливо там, де влада залишила доступ лише до ресурсів із «білих списків».

За інформацією інсайдерів, функціональність Telegram поступово обмежують, що узгоджується з тенденцією посилення цензури в Росії, яка особливо активізувалася наприкінці 2025-на початку 2026 року.

Найбільше проблем із доступом спостерігається в Москві та Санкт-Петербурзі — містах, які раніше Кремль намагався максимально ізолювати від наслідків війни проти України. Російські та опозиційні медіа, зокрема російськомовна BBC, повідомляють, що саме звідти надходить найбільше скарг, і їхня кількість останніми днями зростає.

Інше джерело стверджує, що масштаби блокування настільки значні, що в окремих районах, зокрема в центрі Москви, не працюють навіть сайти й застосунки з «білих списків», включно з державними.

Фахівці пояснюють, що такі обмеження помітніші в найбільших містах через розвинену інтернет-інфраструктуру та високу щільність населення. Крім того, Кремль може розглядати Москву та Санкт-Петербург як ключові майданчики для тестування повного блокування перед можливим запровадженням його на рівні всієї країни.

Путін боїться за стабільність режиму

«Ці дії є частиною посилення інтернет-цензури в Росії, що триває від кінця 2025-початку 2026 року і може свідчити про зниження впевненості президента Володимира Путіна у стабільності власного режиму. Ймовірно, він і надалі вдаватиметься до подібних заходів на тлі складних і непопулярних рішень, необхідних для продовження війни проти України», — оцінили аналітики.

Нагадаємо, Росія ще в лютому запровадила жорсткі обмеження на Telegram, що, за даними The Telegraph, спричинило комунікаційний хаос в армії країни. Окупанти критично залежать від месенджера для координації ударів, логістики та відстеження дронів, особливо після втрати доступу до терміналів Starlink. Попри обурення Z-блогерів, які називають це самогубством і «нокаутом», Кремль ігнорує проблему заради цензури перед виборами до Держдуми. Бюрократична заборона цивільних платформ (як раніше з Discord) фактично позбавляє російські підрозділи управління на передовій.