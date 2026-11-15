«Забрати кожен клаптик»: у словах Мединського дипломат побачив страшний сигнал для України

Джаред Кушнер та Стів Віткофф / © Associated Press

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Зусилля американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час переговорів щодо завершення війни не дали результатів ані для американських національних інтересів, ані для України.

Про це в етері Еспресо заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

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Дипломат також наголосив на необхідності участі європейських держав у подальшому переговорному процесі, оскільки вимоги Москви продовжують розширюватися.

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Серед позитивних моментів переговорів в Абу-Дабі дипломат відзначив досягнення домовленості про обмін військовополоненими. Також він звернув увагу на заяву американської делегації щодо потреби залучити європейські країни до наступних етапів переговорів.

«Мене обнадіяла заява американської делегації про те, що до подальших переговорів необхідно залучити європейців. Вважаю, це дуже мудре рішення», — наголосив Макфол.

Водночас дипломат висловив невдоволення результатами роботи Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Він вважає, що переговорна діяльність американських представників не наблизила припинення війни й не забезпечила просування інтересів ані Вашингтона, ані Києва.

Особливе занепокоєння Макфола викликають наміри Кремля переглянути всю архітектуру європейської безпеки. Він нагадав, що саме Росія становить загрозу для європейських держав, порушує міжнародні домовленості та принципи, на яких ґрунтується безпековий порядок. Тепер же Москва прагне змінити його відповідно до власних інтересів.

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«Сам факт, що це питання опинилося на столі переговорів, я вважаю серйозним кроком назад», — зазначив колишній посол.

Макфол також звернув увагу на висловлювання керівника російської делегації Володимира Мединського після завершення переговорів. Той заявив, що Росія продовжуватиме війну, доки не отримає кожен клаптик території, яку вважає своєю.

На думку дипломата, така риторика демонструє імперські прагнення російського керівництва та відсутність наміру справді завершувати бойові дії.

«А це вже мова про розширення Російської імперії. І якщо така їхня позиція, значить, вони не налаштовані на справжні переговори. Вони не мають наміру покласти край війні», — підсумував Макфол.

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Раніше повідомлялося, що Москва повертає до переговорів вимоги, які висувала Заходу ще до повномасштабного вторгнення, і намагається пов’язати їх із завершенням війни проти України.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський розповів про зміни в позиції американських переговорників щодо завершення війни.

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