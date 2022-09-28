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"Забудьте про це": Шольц застеріг Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України

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"Забудьте про це": Шольц застеріг Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України

Фото: Associated Press

Німеччина застерегла Росію щодо застосування ядерної зброї проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ніхто достеменно не знає, чи може Путін застосувати ядерну зброю проти України і закликав РФ цього не робити.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

"Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до Росії та сказати дуже ясно: забудьте про це", - наголосив канцлер Німеччини.

Також Шольц додав, що оголосивши мобілізацію в країні президент Росії Володимир Путін зробив ще одну помилку.

"Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом", - заявив Шольц.

Німецький канцлер назвав мобілізацію Путіна "актом розпачу та панічною реакцією на невдачі російських Збройних сил на сході України".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки і закликав не робити цього.

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