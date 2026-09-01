«Забудьте про це»: Портников розкрив, чого насправді чекати від Путіна на переговорах

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Реального переговорного процесу між Україною та Росією, який міг би привести до завершення війни, наразі немає.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Реклама

Журналіст вважає, що нинішні контакти між Україною та Росією фактично не наближають сторони до припинення війни. За його словами, Київ продовжує пропонувати мирні рішення насамперед для того, щоб продемонструвати світові, яка сторона насправді не готова до миру.

Реклама

«Наші мирні пропозиції — це насправді звичайне продовження війни іншими засобами», — сказав Портников.

Він зазначив, що російська сторона не демонструє справжньої зацікавленості у змістовному переговорному процесі. На думку журналіста, попередні контакти Москва здебільшого використовувала для затягування часу.

Водночас Україна, за словами Портникова, змушена регулярно виступати з мирними ініціативами, зважаючи на дипломатичні обставини.

«Ми хочемо миру, Путін не хоче миру. Ось наш план — Путін не приймає план — дайте нам більше зброї, щоб примусити Путіна до миру», — пояснив він логіку української дипломатії.

Реклама

Портников вважає, що Росія в майбутньому може погодитися не на безпосереднє встановлення миру, а лише на переговори щодо нього. На його думку, це може статися після виснаження демографічних, фінансових та промислових ресурсів країни.

«У російського керівництва з’явиться бажання не встановити мир. Ні, забудьте про це, а поговорити про мир», — наголосив журналіст.

За його оцінкою, до такого моменту війна може продовжуватися без чіткої перспективи завершення. Водночас навіть поступове згасання бойових дій, на думку Портникова, ще не означатиме остаточного встановлення миру.

Раніше повідомлялося, що США і Росія обговорюють на G20 мирний план Трампа щодо України.

Реклама

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін хоче продовжувати війну, хоча більшість росіян уже готова зупинити її по лінії фронту.

Новини партнерів