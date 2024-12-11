Зачепили й Україну: Путін та Орбан провели телефонну розмову

Угорський прем’єр заявив про зацікавленість у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни.

Президент Росії Володимир Путін та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели телефонні переговори 11 грудня. Зокрема, політики зачепили тему війни в Україні.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Стверджується, що розмова Путіна з Орбаном відбулася за ініціативи угорського прем’єра.

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Сторони обговорили економічне співробітництво Росії та Угорщини, а також війну в Україні. Орбан заявив, що зацікавлений у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни, зокрема шляхом урахування його контактів із західними лідерами.

Зі свого боку Путін поскаржився на "деструктивну лінію" Києва, яка начебто виключає можливість мирного врегулювання конфлікту.

Угорський та російський лідери також обговорили напружене становище у близькосхідному регіоні в контексті останніх подій у Сирії.

Нагадаємо, що 9 грудня Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань нацбезпеки Майком Волтцом.

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