"Задні двері, на які розраховував Путін, виявилися зачиненими": Ходорковський заявив, що Китай не допоможе Росії

"Задні двері, на які розраховував Путін, виявилися зачиненими": Ходорковський заявив, що Китай не допоможе Росії

Значна частина заводів з виробництва боєприпасів у Росії була зупинена, бо бракує дотепер електроніки, зауважив опозиціонер.

Президент Росії Володимир Путін мав початкові сподівання на активну допомогу з боку Китаю щодо війни в Україні, проте ці двері виявилися якщо не зачиненими, то принаймні напівприкритими.

Таку думку висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський в інтерв’ю НВ.

"Я вважаю, що все-таки Путін має певну реалістичність у голові. Він розуміє чудово, що б він не казав, що, зачинивши вікна і двері від зовнішнього світу, підтримати рівень технологічного розвитку країни навіть на рівні 1970-1980-х років просто неможливо", – сказав опозиціонер.

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"Ми з вами чудово знаємо, що значна частина заводів з виробництва боєприпасів у Росії працювала зі збоями і навіть була зупинена саме у зв’язку з тим, що не вистачало і бракує, на мою думку, дотепер електроніки, яка постачається із зовнішніх ринків", – зауважив Ходорковський.

Він продовжив, що Путін мав початкові сподівання на активну допомогу з боку Китаю. Проте Китай – країна, звернена до себе, до своїх інтересів. Для Китаю російський ринок у 10-15 разів менший, ніж об'єднаний ринок США та Європи, тож для КНР немає жодного сенсу втрачати цей величезний ринок заради взаємин із Путіним.

"Тобто Китай розкланюватиметься, але при цьому на серйозне загострення із Заходом не пристане. І власне кажучи, ті задні двері, на які так розраховував Володимир Путін, вони виявилися якщо не зачиненими, то принаймні напівприкритими. І Путіну доводиться на це реагувати", – зазначив російський опозиціонер.

Нагадаємо, на початку квітня з’явилася інформація про те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу довго не з’являвся на публіці з тієї причини, що їздив до КНДР та Китаю просити про боєприпаси. В Китаї йому відмовили.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ не планує зупинятися на Україні і має намір продовжити "розширювати свою Російську імперію".

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