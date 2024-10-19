"Задоволений реакцією ворогів": Залужний прокоментував свій резонансний виступ в Chatham House

На думку посла, війна в Україні є світовою проблемою, й нарешті світ про це замислився.

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що його виступ у Chatham House має величезне символічне значення, адже він викликав велику реакцію як у союзників України, так і у ворогів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я все ще знаходжуся у стані великого душевного підйому. Дуже дякую пані Бронвен Меддокс та Chatham House за запрошення та можливість побувати у ваших стінах. Адже саме Chatham House має запобігти війнам. Тому мій виступ там має величезне символічне значення. Отже, світ замислився про війну. Значить війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть", – написав Залужний.

Посол України у Великій Британії додав, що "задоволений реакцією ворогів".

"Їх істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху. Вони нас бояться. Рухаємося далі. Ми переможемо", – резюмував Валерій Залужний.

Залужний прокоментував мирний план України: допомоги партнерів недостатньо

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив в аналітичному центрі в Лондоні та зробив низку гучних заяв. Деякі з них справді шокують, зокрема про мобілізацію жінок, затяжну війну з РФ та вступ до НАТО.

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