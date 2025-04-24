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Що Віткофф запропонує Путіну під час наступної зустрічі: Bloomberg дізнався
Путіну, можливо, доведеться відмовитися від мети «демілітаризувати» Україну.
США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію та виробництво зброї у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.
Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних джерел.
«Очікується, що спецпредставник США Стів Уіткофф порушить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним під час їхньої наступної зустрічі», — повідомили джерела на умовах анонімності.
Якщо Росія погодиться на ці умови, як це вимагають Україна та її європейські союзники, це означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від «демілітаризації» України, що було заявлено як одну з ключових цілей так званої «СВО».
На думку авторів статті, це ознака того, що адміністрація Трампа хоче добитися деяких поступок не лише від України, а й від Кремля.
У США також хочуть, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС та окуповані території у Харківській області.
Нагадаємо, Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні і закликав Путіна зупинитися .