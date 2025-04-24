Що Віткофф запропонує Путіну під час наступної зустрічі: Bloomberg дізнався

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію та виробництво зброї у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних джерел.

«Очікується, що спецпредставник США Стів Уіткофф порушить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним під час їхньої наступної зустрічі», — повідомили джерела на умовах анонімності.

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Якщо Росія погодиться на ці умови, як це вимагають Україна та її європейські союзники, це означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від «демілітаризації» України, що було заявлено як одну з ключових цілей так званої «СВО».

На думку авторів статті, це ознака того, що адміністрація Трампа хоче добитися деяких поступок не лише від України, а й від Кремля.

У США також хочуть, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС та окуповані території у Харківській області.

Нагадаємо, Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні і закликав Путіна зупинитися .