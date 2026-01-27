ЗАЕС і території України: Зеленський готовий на переговори з Путіним — Сибіга

Президент України готовий обговорювати ключові непогоджені питання з Путіним / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський готовий провести переговори з Володимиром Путіним для узгодження ключових питань щодо територій України та Запорізької АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю «Європейській правді», підкресливши, що саме ці теми залишаються непогодженими у нинішньому мирному процесі.

За словами Сибіги, останні тристоронні перемовини в Абу-Дабі показали зміни у складі російської делегації та більш фокусований підхід у переговорах. Окремо обговорювалися параметри припинення вогню, моніторинг, верифікація та часові рамки дій.

«Для вирішення питань територій та ЗАЕС президент готовий зустрітися з Путіним і обговорювати їх напряму», — підкреслив міністр.

При цьому Україна наголошує, що будь-які двосторонні домовленості мають враховувати участь США та підтримку європейських партнерів. Основні елементи безпекових гарантій мають бути юридично зобов’язуючими, а присутність іноземних військ буде лише за умов американського «бекстопу».

Мирний план та безпекові гарантії

Сибіга розповів, що обговорюється 20-пунктова рамка мирного плану. Документ поки носить двосторонній характер, підписання плану передбачає участь США та консультації з ЄС.

Ключовим принципом є те, що фундаментальні питання для безпеки України мають бути юридично закріплені. Мова йде не лише про військові гарантії, а й про економічні стимули для інвесторів, включно з присутністю західних військ на території України у разі потреби.

ЄС, НАТО та стратегічна автономія

Міністр підтвердив, що вступ України до НАТО залишається пріоритетом, а членство в ЄС — ключовим елементом безпекових гарантій. Він підкреслив, що Україна посилює взаємодію з країнами ЄС і робить свій внесок у європейську безпеку.

«Без України Європа не буде спроможна захистити себе від можливої російської агресії», — наголосив Сибіга.

Він також додав, що роль України у формуванні європейської стратегічної автономії зростає.

Відносини з Білоруссю та Молдовою

Сибіга пояснив, що режим Лукашенка є співучасником російської агресії, надаючи свою територію для атак на Україну. Україна готує юридичні підстави для притягнення білоруського режиму до відповідальності, включно із санкціями щодо причетних осіб та компаній.

Водночас Україна продовжує підтримку демократичної опозиції Білорусі та активну допомогу Молдові в питаннях Придністров’я, зокрема щодо відновлення територіальної цілісності та безпеки.

Раніше Білий дім оцінив переговори України та Росії в Абу-Дабі і зробив заяву про очільника РФ Путіна. Там назвали тристоронню зустріч в ОАЕ історичною. А також долали, що президент США Дональд Трамп залишається безпосередньо залученим у процес врегулювання війни та регулярно отримує доповіді від свого спецпредставника Стіва Віткоффа, а також від радника Джареда Кушнера.